L’unico dissing di cui avevamo bisogno è di Giovanna La Parrucchiera. VIDEO

Con il termine “dissing” in termini “rap” si intende un duello, a colpi di rime, colme di rivendicazioni, accuse, offese etc. Solitamente le basi del “genere” sono volutamente scarne, povere di arrangiamento e senza ritornelli/tormentoni, perché in primis ad essere posta è la necessità espressiva, priva dunque di orpelli e produzione. In Italia a tenere banco in questo momento è il maltempo a farla da padrone e i “nuovissimi” programmi di Amadeus, il Grande Fratello, Ballando con le stelle, ma anche e soprattutto per l’appunto il dissing tra Fedez e Tony Effe.

L’ex signor Ferragni e l’ex Dark Polo Gang, che se le cantano “male” e di santa ragione – mentre scrivo, su Rai 1, nella fascia pomeridiana addirittura Caterina Balivo parla dell’origine del dissing tra Claudio Villa e Domenico Modugno -, tutto ciò è “Meraviglioso” e senza parteggiare per qualcuno, la questione per il Belpaese pare fondamentale. La notizia che sentiamo sentitamente di darvi è che appena qualche ora fa è uscita “A to’ soro” Lory / Katia” di Giovanna La Parrucchiera… l’unico dissing di cui avevamo bisogno… a verità.

[ marco messineo ]