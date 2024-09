Giametta vince la 21ª edizione dello Slalom Città Internazionale dei Marmi – Custonaci

Giuseppe Giametta su Gloria B5 Suzuki ha vinto la 21ª edizione dello Slalom “Città Internazionale dei Marmi – Custonaci”. Il podio è stato completato da Antonio De Giorgio e Salvatore Catanzaro, entrambi su Gloria B5 Suzuki. La manifestazione, organizzata dal Promoter Kinisia con il patrocinio del Comune di Custonaci, si conferma una tappa fondamentale nel panorama automobilistico, valida per il Trofeo Italia Sud e per il Campionato Siciliano Slalom. Eccellente la prestazione del quarto classificato, Antonio Virgilio su Radical Sr4 Suzuki. Con tenacia, il quinto classificato Di Matteo Antonino su Gloria C8 Suzuki, è riuscito a difendere la sua posizione dagli attacchi del sesto, Nicolò Incammisa su Radical Sr 4 Suzuki. Il settimo è stato Andrea Raiti su Gmg Ar. All’ottavo e al nono posto si sono piazzati rispettivamente Santi Leo su Radical Sr4 Suzuki e Salvatore Arresta su Prosport Suzuki. Il decimo classificato è stato Antonio Ferraro su Fiat 126 Suzuki. La gara ha visto la partecipazione di sessantasette piloti, confermando il grande interesse per questa competizione che unisce abilità di guida e precisione.

Il percorso ha messo alla prova i concorrenti. Dieci le scuderie che hanno partecipato: Trapani Corse, RO Racing, Misilmeri Racing, Drepanum Corse, Puntese Corse, Armanno Corse, Nebrosport, Scuderia del Mago, Catania Corse e Giarre Corse. Un mix di auto da corsa specializzate per una gara che attrae sia professionisti sia appassionati. Peppe Licata, presidente del Promoter Kinisia, ha dichiarato: “Siamo soddisfatti di questa 21^ edizione dello Slalom Città Internazionale dei Marmi – Custonaci. La competizione ha dimostrato ancora una volta di essere un appuntamento per gli appassionati di motorsport e si è svolta nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, garantendo sia ai partecipanti che agli spettatori un’esperienza sportiva di livello in totale sicurezza“. Per informazioni dettagliate sulle classifiche consultare il sito ufficiale www.kinisia.it.