Inizia con una sonora sconfitta il campionato del Marsala 1912

Battesimo del fuoco in campionato per gli azzurri di Mister Totò Brucculeri che rimediano una sconfitta con il risultato di 3 a 0 sul difficile campo del Castellammare Calcio 94.

Un risultato rotondo che dimostra le difficoltà di questa categoria che il sodalizio lilibetano ha iniziato ad affrontare dopo le buone prestazioni sia nei Test Match pre-campionato che in Coppa Italia.



“Abbiamo giocato contro una squadra che negli ultimi anni ha sempre abitato i piani alti dell’Eccellenza, commenta il Vice Presidente Leonardo Curatolo. Ciò non toglie, sia che i risultati contemplati sono 1X2, sia che necessita utilizzare come esempio questa sconfitta per migliorare ciò che serve. Mi aspetto una reazione dai ragazzi, devono far uscire fuori il proprio orgoglio ed il senso di appartenenza. Accetto le critiche dai tifosi ma vorrei che sostenessero ogni giorno di più i nostri ragazzi soprattutto nelle sconfitte”.