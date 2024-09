Al Comune di Marsala premiati cittadini meritevoli. Ecco chi sono

Il sindaco di Marsala Massimo Grillo assieme al vice Giacomo Tumbarello e gli assessori Ignazio Bilardello, Maria Donatella Ingardia e Francesco Marchese – presente il Segretario Generale Andrea Giacalone – hanno conferito un attestato di Plauso a dei cittadini marsalesi che si sono distinti nei loro campi di azione. “Come Amministrazione riteniamo importante, periodicamente, dare un riconoscimento a quanti nell’ambito delle loro attività si sono comportati in maniera esemplare contribuendo anche a dare un’immagine positiva del nostro territorio. Per l’occasione abbiamo voluto conferire l’attestato a sportivi, ai due assistenti bagnanti che recentemente hanno salvato da annegamento un turista inglese in evidente difficoltà e a una giovane signora che da anni si adopera per evitare un triste destino a tanti randagi”.

Questi i premiati e le menzioni:

Maestro di arti marziali Giuseppe PACE

“Cultore delle arti marziali da sempre, è riuscito in carriera a ottenere importanti risultati nazionali e internazionali. Da istruttore e docente ha coordinato diversi corsi di difesa personale, antistupro e antibullismo”.

Atleta Gabriele LAUDICINA

“Giovane promessa della Canoa, è stato finalista ai recenti Campionati Italiani di Castel Gandolfo sulle distanze dei 500 e 1000 metri. Nella sua categoria fa parte della Top Ten Italiana”.

Signor Emanuel CUCCHIARA

“Malgrado la giovane età è ormai divenuto un vero campione di biliardo. L’ultimo importante risultato, in ordine temporale, il 2° posto al Campionato Europeo a Squadre 2023/2024 – Specialità 5 Birilli”.

Assistente Bagnanti Michele GIACALONE

“Con sprezzo del pericolo e prontezza d’azione, durante il servizio, ha tratto in salvo assieme al collega Simone Sammartano un turista inglese che rischiava di annegare nelle acque antistanti il Lido Zelig”.

Assistente Bagnanti Simone SAMMARTANO

“Con sprezzo del pericolo e prontezza d’azione, durante il servizio, ha tratto in salvo assieme al collega Michele Giacalone un turista inglese che rischiava di annegare nelle acque antistanti il Lido Zelig”.

Signora Rosa ERRERA

“Impegno, amore e dedizione sono le caratteristiche di questa Cinofila che ha salvato da un triste destino moltissimi pelosi abbandonati. Importante la collaborazione dell’Associazione – Randagi del Sud – da lei presieduta con il Comune”.