Da Cagliari: Liverani in trattativa con il Trapani Calcio

L’ex guida tecnica del Cagliari, Fabio Liverani, può ripartire dal Campionato di Serie C dopo l’esperienza vissuta alla guida della Salernitana. Infatti a quanto emerge da alcune dichiarazioni di Alfredo Pedullà, è in corso una trattativa tra l’allenatore ed ex calciatore di Lazio, Fiorentina, Perugia e Palermo tra gli altri, ed il Trapani 1905. Il club siciliano ha contattato anche Massimo Oddo ed Attilio Tesser ma non è stata trovata l’intesa tra le parti. Il tecnico capitolino sembra intenzionato a rilanciarsi alla guida del club di proprietà del presidente Valerio Antonino, il quale ora è guidato dal tecnico della Primavera Salvatore Aronica dopo l’esonero di Mister Torrisi.