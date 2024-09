Trapani Calcio a caccia del dopo Torrisi, si parla di Oddo e Tesser

Primi nomi sulla panchina del Trapani Calcio dopo l’esonero di Mister Torrisi. Da alcune ore sembra vicino il nome di Massimo Oddo; per alcuni ambienti sportivi è in corso una rivoluzione interna alla società di Valerio Antonini dopo la sonora sconfitta per 3 a 0 contro il Picerno in casa. La guida della prima squadra, in attesa di ulteriori sviluppi, sarà affidata al tecnico della Primavera, Salvatore Aronica.

Le prime indiscrezioni per il vero, volevano Delio Rossi vicino alla panchina granata, ma adesso si parla di Massimo Oddo e non solo. Per altri, nella notte ci sono stati già i primi contatti con Attilio Tesser, ancora sotto contratto con la Triestina e in giornata ci sarà un summit per avvicinarsi agli accordi.