Trapani calcio, si cerca il nuovo tecnico dopo la sonora sconfitta interna

Trapani Calcio, Alfio Torrisi non è più l’allenatore del Trapani. La società granata, non ha ancora diffuso la comunicazione ufficiale, ma riunitasi in piena nottata dopo la sconfitta contro il Picerno, ha preso la decisione di esonerare l’allenatore.

Dovrebbe restare al suo posto il direttore sportivo Andrea Mussi, mentre come primo obiettivo per la panchina il presidente Valerio Antonini, vorrebbe puntare su Attilio Tesser. Un allenatore navigato, con una lunga esperienza. Nell’ultima stagione ha guidato la Triestina, mentre in precedenza ha diretto Modena e Pordenone. Altro nome di rilievo che circola è quello di Delio Rossi tecnico con diverse esperienze anche in serie A.