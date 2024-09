Guasto alla condotta sottomarina, sospesa l’erogazione dell’acqua nell’isola di Favignana

A causa di un guasto alla condotta sottomarina di approvvigionamento di Bresciana, gestita da Siciliacque, l’erogazione idrica nell’isola di Favignana sarà sospesa fino al ripristino della normale funzionalità.

“A seguito delle circostanze impreviste e comunicate solo durante la notte, non sarà possibile neanche effettuare le consegne tramite autobotte – si apprende dalla pagina istituzionale del comune -. Gli uffici comunali si sono subito attivati al fine di garantire in tempi rapidi la fornitura tramite nave. In attesa di una soluzione, si invitano i cittadini a fare un uso parsimonioso dell’acqua disponibile, evitando sprechi”.