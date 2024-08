Lescano salva Trapani. Con il Foggio è soltanto un pareggio

Non parte col piede giusto la stagione del Trapani, con un Foggia che al minuto 23 si porta in vantaggio con Emmausso. I trapanesi provano a riassettarsi e trovano il pareggio durante i minuti di recupero, quindi 1-1 al fischio dell’arbitro della prima frazione di gioco. Nel secondo tempo è l’autorete di Sabatino a riportare in vantaggio i foggiani. Ennesima prova di riassetto dei granata. Solo negli ultimi minuti il Trapani riesce a confluire nell’area di rigore avversarie e al 96′, con un cross diretto verso Lescano, riesce ad insaccare e a portare il risultato, ormai definitivo, sul 2-2.