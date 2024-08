Inizia la serie C, Foggia-Trapani si gioca il 26 agosto. Dove vederla in tv e probabili formazioni

Prima giornata ufficiale del Campionato di calcio di serie C. Nel girone C tra le partite in programma c’è Foggia-Trapani 1905 che si terrà lunedì 26 agosto. I granata scenderanno in campo allo stadio “Pino Zaccheria” con fischio d’inizio alle ore 20.45.

BIGLIETTI. Il Calcio Foggia 1920 ha reso nota la messa in vendita dei tagliandi per assistere alla gara Foggia-Trapani. Il costo del biglietto è di euro 10.00 + di diritti di prevendita. I tagliandi potranno essere acquistati presso i seguenti punti vendita del circuito di biglietteria VIVATICKET:

TABACCHERIA SPALTI, via Spalti, 34;

CAFFE’ MIRO’, via G. Fardella, 235;

PLANETWIN365, via Archi, 136;

GATTOPARDO CAFE’, via Pepoli, 100;

TABACCHERIA TORRE ADELAIDE, via Villa Rosina, 34.

Le vendite sono attive attraverso il circuito online e presso i punti vendita dalle ore 11:00 di venerdì 23 agosto 2024 e fino alle ore 19:00 di domenica 25 agosto 2024. I biglietti possono essere acquistati dai residenti nella provincia di Trapani solo ed esclusivamente per il Settore Ospiti dello stadio comunale “Pino Zaccheria”. Il giorno della gara non sarà possibile acquistare i tagliandi di accesso presso la biglietteria dello Stadio Pino Zaccheria che resterà chiusa. La capienza del Settore Ospiti è di 200 unità.

DOVE VEDERE IL MATCH IN TV. Foggia-Trapani sarà possibile guardarla in tv su Sky Sport (251) e in Streaming su NOW tv e Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI. Il Foggia di Brambilla sfodera un 4-2-3-1 con De Lucia; Salines, Parodi, Camigliano, Silvestro; Pazienza, Tascone; Zunno, Orlando, Millico e Sarr. All. Brambilla. Il Trapani di Torrisi schiera un probabile 4-3-3 con Seculin; Ciotti, Gelli, Benassai, Martina; Karic, Carraro, Crimi; Kanoute, Udoh e Fall.

LA TERNA ARBITRALE. Gianluca Grasso della sezione di Ariano Irpino sarà l’arbitro di Foggia-Trapani; Giuseppe Cesarano di Castellammare di Stabia e Ferdinando Pizzoni di Frattamaggiore saranno gli assistenti. Quarto ufficiale sarà Valerio Vogliacco della sezione di Bari. Nessun precedente per Grasso con il Trapani, impiegato la scorsa settimana nel match Primavera fra Inter e Bologna.