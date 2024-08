Rassegna Marettimara, eventi culturali il 4 e 5 settembre

Con il patrocinio del Comune delle Egadi, il 4 e il 5 settembre si terrà la terza edizione della Rassegna Marettimara. L’evento, organizzato dall’Associazione Sole del Sud, che celebra le tradizioni locali, la cultura del mare e la storia degli abitanti di Marettimo, torna quest’anno con un ricco programma di attività culturali, spettacoli folkloristici, talk show e degustazioni di prodotti tipici.



Il Programma

4 Settembre

– Ore 18:00 Esibizione itinerante del gruppo folk “Sicitalia”- Ore 21:00 Proiezioni di filmati sulla pesca del salmone in Alaska e del gambero a Monterey e sulla vita nell’isola di Marettimo in inverno- Ore 22:00 Talk show dedicato ai marettimari emigrati in America, con canti e poesie che rievocano le antiche tradizioni popolari- Ore 23:00 Esibizione del gruppo folk “Sicitalia”, con proiezioni di filmati locali dal 1936 agli anni ’70Nel corso della serata sarà possibile degustare prodotti tipici locali.

5 Settembre

– Ore 18:30 Esibizione itinerante del gruppo folk “Marsala Antica”- Ore 20:00 Cooking Show con degustazione di primi piatti locali- Ore 21:30 Talk show dedicato all’Isola Sacra, con proiezioni di filmati inediti riguardanti la storia del Castello, gli scavi alle Case Romane e la riconsacrazione della chiesetta bizantino-normanna, a cura di Salvatore Torrente- Ore 23:00 Spettacolo musicale con canti e balli tradizionali popolari del gruppo folk “Marsala Antica”

“Celebriamo l’identità Marettimara e la nostra storia”

“La rassegna è per noi un momento di condivisione della nostra identità e delle nostre tradizioni che rivivranno attraverso la proiezione di filmati storici realizzati nel corso degli anni – spiega Salvatore Torrente, promotore e organizzatore dell’iniziativa -. Ma anche attraverso piatti tipici, che esaltano sapori e odori di Marettimo, che ospita ogni anno visitatori provenienti da tutto il mondo. E poi c’è la musica, la danza, i canti della nostra Sicilia, che fanno da cornice alla manifestazione, insieme con talk show dedicati al racconto dell’Isola Sacra. L’augurio è che l’edizione di quest’anno, la terza dopo uno stop causato dal Covid, possa richiamare l’attenzione di quanti hanno a cuore la conoscenza di una terra magica e della sua anima più intima”.

“La Rassegna Marettimara rappresenta un importante momento di valorizzazione del nostro patrimonio culturale e delle tradizioni legate al mare – dice il sindaco Francesco Forgione -. Un evento che non solo celebra la nostra storia, ma contribuisce anche a rafforzare il legame tra la comunità locale e i visitatori, offrendo loro un’esperienza autentica e coinvolgente. L’energia e la passione che animano questo appuntamento sono un segno del forte senso di appartenenza dei marettimari alle loro radici e del desiderio di tramandarle alle future generazioni”.

L’evento è organizzato con la collaborazione dell’Associazione C.S.R. Marettimo, Liberty Lines e JPEG – Centro Stampe Digitali. Media Partner: La Tr3 (Canale 83 HD), RMC101 Radio e Web.