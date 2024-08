Naufragio, trovato il corpo della 18enne Hannah Lynch

Dopo l’avvio delle ricerche stamani per individuare l’ultima vittima, è stato recuperato dagli speleosub il corpo della 18enne Hannah Lynch dispersa del naufragio del veliero Bayesian affondato nel mare di Porticello, nel palermitano e figlia del magnate inglese. I sub sono riusciti a ritrovare la figlia del magnate inglese scomparsa durante il naufragio dell’imbarcazione lo scorso lunedì attorno alle 4.10. Ora sono stati recuperati tutti e sette i dispersi del naufragio rimasti intrappolati dentro lo scafo della barca a vela. A parte il corpo del cuoco trovato fuori dallo scafo, gli altri 5 sono stati ritrovati fuori dalle cabine in una zona della nave che si è allagata per ultima poco prima di inabissarsi. Segno dello strenuo tentativo di cercare una via di fuga dall’imbarcazione con la quale avevano fatto un lungo viaggio durato un mese.