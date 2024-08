 Iniziata a Marsala la distribuzione dei tesserini venatori

Sono in distribuzione al Comune di Marsala i tesserini regionali indispensabili per potere esercitare l’attività di caccia per la nuova stagione venatoria.

Gli uffici interessati al rilascio dei permessi di caccia, coordinati dalla dirigente Giovanna Basiricò, sono quelli di via Garibaldi (Comune centro), contrada Paolini e contrada Strasatti.

La distribuzione dei tesserini venatori è attiva dalle 9:00 alle 13.00 nella sede centrale mentre in quelle periferiche (Paolini e Strasatti) il rilascio dei permessi avverrà dal lunedì al venerdì dalle 15:15 alle 18:30 e il sabato dalle 8:30 alle 12:30. La domenica gli uffici rimangono chiusi.

Tutto questo fino a sabato 31 agosto p.v. Dal prossimo 2 settembre la consegna dei tesserini avverrà soltanto nell’ufficio centrale di via Garibaldi negli orari d’ufficio.

Per ottenere il rilascio del tesserino venatorio per la stagione in corso gli interessati dovranno presentare agli addetti al servizio il porto d’armi, le ricevute di versamento (bollettini) delle tasse governativa e di concessione regionale e l’assicurazione contro eventuali infortuni.

Il numero dei cacciatori a Marsala si aggira sulle 1300 unità.