Ferragosto, i controlli delle capitanerie in provincia di Trapani

Durante la giornata di Ferragosto, la Guardia Costiera di Trapani ha intensificato le operazioni di controllo e vigilanza sia in mare che a terra, coprendo l’intero territorio di giurisdizione. Le operazioni hanno coinvolto la Capitaneria di Porto di Trapani e gli uffici marittimi delle isole di Favignana, San Vito Lo Capo, Castellammare del Golfo e Marettimo.

Una particolare attenzione è stata rivolta ai mezzi navali in navigazione vicino alla costa e nelle zone di mare riservate alla balneazione, con un focus speciale sull’isola di Favignana. Tre unità navali della Guardia Costiera sono state inviate per ispezionare le varie cale e insenature dell’isola, per garantire il rispetto delle normative e delle ordinanze locali a tutela della sicurezza della navigazione e della balneazione.

A terra, le pattuglie automunite hanno verificato il rispetto delle ordinanze di sicurezza balneare emanate dalla Capitaneria di Porto di Trapani. Le operazioni hanno incluso la verifica della presenza degli assistenti ai bagnanti sia nei lidi concessi che nelle spiagge libere dei vari comuni costieri, assicurando anche che le attrezzature da spiaggia venissero posizionate sulla battigia solo dopo essere state noleggiate ai clienti, per evitare l’occupazione abusiva di aree demaniali marittime.

Nei porti di Favignana e Marettimo, i militari degli uffici marittimi locali hanno condotto controlli sulla sicurezza della navigazione delle unità di linea, che collegano il porto di Trapani con le Isole Egadi. Le operazioni di monitoraggio sono state eseguite dai militari della Capitaneria di Porto presenti nei terminal aliscafi e passeggeri prima della partenza da Trapani, durante la navigazione tramite sistemi informatici di tracciamento del traffico navale, e all’arrivo sulle isole di Marettimo e Favignana.