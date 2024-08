“Blues Brothers – l’ultima notte” in scena all’Arena delle Rose di Castellammare

Un’avventura immersa nei ritmi travolgenti e nelle emozioni senza tempo della musica soul e blues Promette grandi emozioni ed uno spettacolo divertente e coinvolgente “Blues Brothers – l’ultima notte” che andrà in scena sabato 10 agosto, alle ore 21, all’Arena delle Rose di Castellammare del Golfo. Per farsi trasportare “dove il suono del sassofono si intreccia con il battito del cuore, e ogni nota è un inno alla passione e alla libertà”, con l’impegno della collaudata Banda musicale “Città di Castellammare del Golfo”, gli arrangiamenti del maestro Alberto Anguzza e la regia del filmaker Claudio Colomba, che ha dato vita ad una versione spumeggiante dello spettacolo che promette di coinvolgere anche il pubblico e renderlo parte integrante in un vortice di suoni e colori.

Ritmo irresistibile e una celebrazione collettiva che coinvolge ragazzi e anziani, in un musical patrocinato dal Comune di Castellammare del Golfo, con talenti e attori provenienti da realtà molto attive come la Filodrammatica del Golfo, il Piccolo Teatro di Alcamo, la Compagnia Mirtillo di Trapani, insieme al coro Gospel di “Sound & Voices Gospel” di Marsala e il corpo di ballo dell’associazione Music Dance di Castellammare. Sul palco una versione inedita della nota storia dei Blues Brothers, i due fratelli interpretati da Saverio Mazzara e Peppe Paduano quindi da Matteo Barbera e Antonio Enea “uniti non solo dal sangue, ma da un destino scritto nelle note e nei versi della loro musica. Jake ed Elwood Blues, con il loro carisma magnetico e la loro incrollabile determinazione, ci ricordano che, a volte, è proprio nelle strade meno illuminate che si trovano le stelle più brillanti”.

«Oltre 70 persone coinvolte tra musicisti, cantanti, attori, corpo di ballo e tecnici con una produzione quasi completamente di Castellammare del Golfo ed uno spettacolo singolare quanto interessante che invitiamo a seguire – dicono il sindaco Giuseppe Fausto e l’assessore allo Spettacolo Mariella Caleca – perché certamente da apprezzare per l’impegno dei tanti che vi hanno lavorato con dedizione, dalla banda musicale al regista Claudio Colomba, agli attori, i musicisti e tutti i partecipanti». Il presidente della banda musicale Città di Castellammare, Ignazio Galante, sottolinea che «dopo alcuni anni dedicati esclusivamente alle attività bandistiche e dopo le opere “Cavalleria Rusticana” e “Tosca”, siamo tornati a fare un grosso sforzo per portare sul palco questo straordinario spettacolo e ringraziamo l’amministrazione comunale per il supporto. Ci auguriamo che ci sia una risposta del pubblico, affinché il nostro impegno e la nostra passione siano ricompensati dalla presenza e dal sostegno dei cittadini».

Biglietti in prevendita (10 euro) prenotabili ai numeri 3389773893 -3393475717 oppure presso le attività di Castellammare del Golfo Cucécé Cafe, Picolit Pub, Tabaccheria Furco 4 Canti, Tabaccheria Riina, Proloco Castellammare, Bar Pasticceria Scopello Acquistabili anche al botteghino il 10 agosto (12 euro).