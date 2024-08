Per un pugno di film, concerto-omaggio alla mostra di Scafidi a Castellammare

A corollario della mostra su Nicola Scafidi “Set cinematografici siciliani 1960 – 1970” , organizzata come preview del Nettuno Festival a Castellammare del Golfo, nella chiesa di Chiesa Santa Lucia (Purgatorio) in Corso G. Garibaldi 25, è in programma il 6 agosto, alle alle 21.30, al Baglio di Scopello, un concerto speciale che renderà omaggio alle colonne sonore del grande cinema.

Il titolo del concerto è “Per un pugno di film” e vedrà protagonista il Pamela Barone ed Antonio Zarcone Quintett, composto da Pamela Barone (voce), Antonio Zarcone (pianoforte), Carla Restivo (sax), Riccardo Lo Buo (basso), Giuseppe Sinforini (batteria), con un omaggio ai grandi compositori del passato che hanno scritto per il cinema. Passando da Bacalov, a cui si deve la colonna sonora de Il Postino a Morricone, poi Bacharach e classici intramontabili come Moon River di Henry Mancini, Over the Rainbow e tante altre musiche diventate vere e proprie icone.

La mostra “Set cinematografici siciliani 1960 – 1970”, che vede 20 scatti del celebre fotografo Nicola Scafidi, sarà visitabile fino al 14 agosto (dalle 17 alle 23). L’esposizione che nasce da un’idea della figlia del fotografo, Angela Scafidi, èallestita nell’ambito del Nettuno Festival, ideato da Angelo Butera e realizzato in collaborazione con il Comune di Castellammare del Golfo e l’assessorato regionale ai Beni Culturali. Comprende scatti che il padre ha immortalato tra il 1960 ed il 1970, ad eccezione del film il Vulcano, con Anna Magnani, che risale al 1950. Foto che quindi raccontano la Sicilia dietro i set cinematografici, con scatti realizzati tra una scena e l’altra attraverso lo sguardo discreto e curioso di Scafidi. I film sono Viva l’Italia, con Paolo Stoppa e Giovanna Ralli, per la regia di Rossellini; Mafioso, con Alberto Sordi regia di Alberto Lattuada; Il Picciotto con Michele Placido; Il giorno della civetta, con Claudia Cardinale e Franco Nero regia di Damiani; Il Caso Mattei, con Gian Maria Volonté per la regia di Francesco Rosi; Il Gattopardo con Claudia Cardinale, Alain Delon, Burt Lancaster, del regista Visconti; Vulcano con Anna Magnani per la regia di William Dieterle; I racconti di Canterbury per la regia di Pier Paolo Pasolini; Baciamo le mani con Agostina Belli del regista Vittorio Schiraldi; Lucky Luciano di Francesco Rosi; Salvatore Giuliano di Francesco Rosi.