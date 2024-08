Marsala, in consiglio non si approva ancora il “Piano delle Farmacie”

Il Consiglio comunale ha concluso la seduta del 6 luglio 2024.

Dopo il ricordo e un minuto di raccoglimento per la morte del medico veterinario Pasquale Surace – che rivestì anche la carica di consigliere comunale e le relative condoglianze alla moglie, onorevole Eleonora Lo Curto,- i lavori sono proseguiti con le comunicazioni dei consiglieri Pino Ferrantelli, Elia Martinico che si è intrattenuta sulla situazione della sicurezza pubblica in modo specifico sulla parte sud della città, Flavio Coppola, Piero Cavasino, Antonio Vinci, Mario Rodriquez, Gabriele Di Pietra, Massimo Fernandez che hanno toccato punti relativi ai problemi di approvvigionamento idrico in alcune zone della città, progetto nuovi pozzi (su questi argomenti ha replicato l’assessore Ivan Gerardi, sicurezza nelle spiagge e sulla strada, sottopasso FS di via Cairoli sul quale Coppola ha ricordato i vari passaggi della questione.

Erano presenti in Aula gli assessori Donatella Ingardia, Francesco Marchese e Ivan Gerardi, nonché il vicesindaco Giacomo Tumbarello – alcuni dei quali hanno fornito risposte alle richieste di chiarimenti. Verso il termine della seduta il presidente Enzo Sturiano ha comunicato che il punto riguardante “Studi e classificazioni delle tiopologie edilizie nel centro storico” necessita di approfondimenti che saranno valutati in seduta pubblica. Inoltre, riguardo al “Piano delle Farmacie”, il presidente Sturiano ha evidenziato che il dirigente ha richiesto pareri sull’emendamento presentato dai consiglieri comunali, non ancora pervenuti dall’Asp.

I lavori sono stati aggiornati a giovedì prossimo, 8 agosto, alle ore 10:30.