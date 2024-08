Iniziata la campagna abbonamenti del Marsala 1912

Nuovi tesseramenti per il Marsala 1912 sul fronte dei più giovani. La società si assicura le prestazioni sportive del centrocampista Giuseppe Angileri. Il giocatore marsalese classe 2003, ha giocato le giovanili nel 2018/19 a Marsala e nel 2019/20 a Trapani. La sua determinazione lo porterà ad indossare nella stagione successiva in serie D la maglia del Dattilo per poi, per tre stagioni, dalla 2021/22 alla 2023/24, divenire perno fondamentale della linea mediana della Mazarese poi divenuta Mazara 46.

Raggiunto l’accordo anche con il difensore partannese Rosario Accardo. Il giocatore classe 2005 si è formato nelle giovanili all’Adelkam e muoverà i suoi primi passi in Prima Categoria con la società Belice Sport di Partanna spiccando il salto di qualità, nella stagione successiva, con la maglia Juniores dei campani della Gelbison dove si distinguerà per determinazione e spirito di sacrificio. “Sono molto contento di vestire questa maglia così importante, è un progetto affascinante che mi farà crescere ed in cui potrò far valere le mie capacità di difensore. Non vedo l’ora di scendere in campo”, ha affermato.

Nel frattempo parte la campagna abbonamenti che racchiude all’interno le fondamenta di quella che sarà la stagione 2024/25 in cui si affronterà il Campionato di Eccellenza Sicilia girone A. “Abbiamo sempre pensato che il valore aggiunto del nostro futuro siete voi, i tifosi, che instancabilmente urlate il nostro nome, orgogliosi di possederlo e di viverlo sugli spalti del Lombardo Angotta. Saranno quindi i tifosi a scegliere il prossimo logo del Marsala 1912 e ci sarà anche un premio in estrazione di un viaggio per due persone ad Atene nel mese di maggio 2025” afferma il presidente Giovanni Sardone. L’obiettivo è raggiungere i mille abbonamenti. Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 chi vuole sottoscrivere un abbonamento potrà farlo nella sede sociale di Piazza Porticella.