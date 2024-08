“Sappusilandia” prosegue anche ad agosto. Inguì: “Grande entusiasmo per le iniziative che abbiamo organizzato”

La calda estate 2024 è stata diversa dalle altre per gli abitanti del quartiere Sappusi di Marsala. Raccogliendo un’esigenza manifestata dal territorio, il Centro Sappusi, coordinato dall’ufficio di servizio sociale per i minorenni di Palermo, insieme all’associazione Archè Onlus e Libera contro le mafie, ha programmato una serie di iniziative che hanno tenuto compagnia alla comunità per tutto il mese di luglio. Una vera e propria rassegna, denominata “Sappusilandia”, con laboratori artigianali o eventi di carattere culturale, sportivo e sociale, in cui un gruppo di volontari ha voluto mettere a disposizione le proprie competenze o le proprie passioni. L’idea è stata quella di dare, in un certo modo, continuità anche in estate a una presenza costante nel resto dell’anno e che tante tracce sta lasciando nel quartiere, sia tra gli adulti, che tra i bambini. “Qualcosa l’avevamo già fatta negli anni scorsi, ma abbiamo voluto fare qualcosa in più, con l’impegno personale di un gruppo di volontari”, afferma Salvatore Inguì, che parallelamente ha continuato a curare il calendario di eventi in programma presso il Baluardo Velasco con l’associazione Finestre sul mondo. Su un muro del quartiere che nel tempo si è riempito di scritte e disegni, è stato posto un telo per la proiezione di film, di vario genere, dall’omaggio a Paolo Borsellino nei giorni del ricordo della Strage di via D’Amelio al toccante “Wonder”.

Il risultato è stato superiore alle attese. “Visto il grande successo e l’entusiasmo delle bambine e dei bambini e dei loro genitori al programma delle attività del mese di luglio, abbiamo predisposto un programma di attività anche per il mese di agosto. La gioia dei bimbi di questo quartiere è quanto più importante possa essere per tutti noi che da anni vi ci dedichiamo”, afferma Salvatore Inguì, che poi sottolinea: “Ricordiamo che tutte le attività sono gratuite per le bambine e per i bambini, non un centesimo a loro viene chiesto punto gli operatori sono tutti dei volontari. Ciò non toglie che affrontiamo spese e impieghiamo tempo e a volte anche fatica. Pertanto lanciamo l’appello a chiunque voglia contribuire alla riuscita di queste attività e a quelli ancora a venire da settembre in poi per dare ai nostri piccoli concittadini il meglio del meglio”.