Forgione in prefettura: “Più controlli lungo le coste della Egadi”

Il sindaco di Favignana Francesco Forgione ha partecipato questa mattina a una riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato presso la Prefettura di Trapani per discutere delle problematiche connesse alla stagione estiva. Forgione ha rinnovato la richiesta, già formalizzata nei giorni scorsi, di incremento dei controlli lungo le coste delle Egadi, prese d’assalto nelle ultime settimane da diportisti, e sulle tre isole. “Questa mattina – spiega Forgione – ho ribadito la necessità di una maggiore presenza delle forze dell’ordine nelle nostre isole e di un’intensificazione dei controlli sia a mare che a terra. Ho ottenuto un impegno concreto da parte del Prefetto e dei comandanti della Capitaneria di Porto, della Guardia di Finanza e dei Carabinieri. Uno sforzo che cercheremo di sostenere anche con la presenza della Polizia Locale, chiedendo però anche un forte senso civico a residenti e visitatori per tutelare insieme il territorio delle nostre isole e garantire un’estate serena per tutti”.