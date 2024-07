Marsala: 70enne trovato morto in mare

Un uomo di circa 70 anni è deceduto nella zona di contrada Spagnola. Alcuni bagnanti, all’altezza di Villa Genna, hanno visto un corpo galleggiare: avvicinatisi per rendersi conto della situazione, hanno trovato l’uomo privo di sensi e lo hanno portato a riva. A seguire, sono arrivati i soccorsi: gli operatori del 118, giunti sul posto, hanno appurato che il 70enne risultava privo di vita. Probabilmente, a determinarne il decesso è stato un malessere improvviso, accusato mentre si trovava in acqua. Sul posto anche la polizia e la capitaneria di porto di Marsala. La vicenda di questo pomeriggio ricorda quella avvenuta qualche settimana fa, nella stessa zona: in quel caso, a perdere la vita fu un’insegnante in pensione.