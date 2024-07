A Castellammare agosto termina con il rock di Edoardo Bennato al Porto

Il rock di Edoardo Bennato approda al porto di Castellammare del Golfo. Un appuntamento con la musica d’autore che arricchisce il programma dell’estate castellammarese con la grinta del cantastorie napoletano, in concerto il 29 agosto nel nuovo piazzale del Porto.

L’inconfondibile voce di Edoardo Bennato, tra nuovi successi e le canzoni più note del cantautore campano, considerato tra i maggiori esponenti del rock che porterà sul palco la sua pungente ironia per raccontare le contraddizioni della società, l’universo femminile e anche l’invito a farsi qualche domanda. Ma anche l’anima sognatrice di Bennato con melodie intramontabili che fanno ormai parte del nostro immaginario collettivo: “Il gatto e la volpe, “A cosa serve la guerra”, “Le ragazze fanno grandi sogni”, “Sono solo canzonette”, “Il rock del capitano Uncino” … Nel live il linguaggio delle favole e le melodie rock e blues, percorrendo la “seconda stella a destra” per raggiungere “l’isola che non c’è”. Questo è il cammino tra “situazioni che stancamente si ripetono senza tempo” incoraggiando perché “se le prendi di santa ragione, insisti di più”. Anche perché “Ogni favola è un gioco” e “Quando sarai grande saprai perché”. Tra nuovi e vecchi successi, la musica senza tempo di Edoardo Bennato è inserita nel cartellone delle manifestazioni estive previste dall’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Fausto, tramite l’assessorato al Turismo seguito Mariella Caleca.

Biglietti disponibili su ticketone: https://www.ticketone.it/event/edoardo-bennato-piazzale-porto-nuovo-18970029/?affiliate=IGA