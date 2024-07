Dagnino “Priorità a rigore dei conti e sviluppo economico”

PALERMO (ITALPRESS) – “Rigore dei conti e sviluppo economico”. Così Alessandro Dagnino, neo assessore all’Economia della Regione Siciliana, in un’intervista all’Italpress sintetizza le linee guida del suo mandato. Ieri Dagnino ha prestato giuramento da assessore davanti all’Assemblea regionale siciliana.

Il lavoro non manca: “Lunedì è prevista la discussione sul Defr, un atto della precedente gestione dell’assessore al bilancio”, afferma. Poi, “priorità alla redazione della Nadef, con cui daremo un indirizzo alle attività future”.

“C’è poi il contenzioso con la Corte dei conti sui rendiconti – ricorda l’assessore -. Sono pendenti ancora i rendiconti 2020 e 2021 e a settembre ci sono importanti udienze. Quindi abbiamo l’approvazione del rendiconto 2023, che dovrà avvenire prima possibile perchè condizione per il rinnovo dei contratti. Subito dopo ci prepareremo a lavorare alla legge di stabilità regionale nella quale verranno declinate le indicazioni che condivideremo nell’ambito del governo sulle politiche future. La Nadef darà le indicazioni e la prima occasione in cui applicarle sarà proprio la legge di stabilità”.

Recentemente Standard & Poor’s ha rivisto al rialzo il rating della Regione Siciliana, portando il rating del credito da Bbb- a Bbb: “Significa che i conti vanno nella direzione giusta, la nostra Regione sul mercato tende a essere considerata sempre più affidabile. E’ un cambio di passo significativo. Diversa è la prospettiva della Corte dei conti che invece guarda alla regolarità dei bilanci. C’è contenzioso e faremo valere le nostre ragioni in sede di impugnativa”.

Tra gli impegni del mandato di Dagnino, anche “i rapporti Stato-Regione” e poi “i temi della fiscalità” che “sono a me particolarmente cari”, afferma, ribadendo l’idea di “coniugare rigore dei conti e sviluppo”: “rigore dei conti su bilanci, rendiconti e rigore finanziario” mentre “la fiscalità può essere utilizzata come leva per promuovere lo sviluppo del territorio”.

– Foto: portavoce assessore Alessandro Dagnino –

(ITALPRESS).