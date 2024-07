Torna a Marsala Shock da Ground – che si avvale del patrocinio dell’Amministrazione comunale e della partnership della FIP Sicilia – è un format che unisce il fascino di questo sport, l’agonismo e il dinamismo del 3×3 all’intrattenimento con ospiti internazionali e artisti di vario calibro. Gli organizzatori da più di 10 anni mettono passione e dedizione nella realizzazione di questo grande evento sportivo. “Anche quest’anno – sottolineano i responsabili della MVP – visti i grandi successi ottenuti lo scorso anno, Shock da Ground ospiterà le finali regionali giovanili 3×3 organizzate dalla Fip Sicilia. Un mix perfetto di sano sport e puro spettacolo: in poche parole la cifra perfetta per le nuove generazioni di cestisti”. Ma la grossa novità sportiva di questa edizione è che l’evento è l’unico torneo in Sicilia ad avere avuto assegnata la categoria “Master”.

La tappa di Marsala del Circuito 3×3 Estathè, infatti, consentirà l’accesso alle Finals che si giocheranno a Cesenatico ad agosto, con l’assegnazione del titolo di Campioni d’Italia 2024. Una vera e propria promozione a livello nazionale per il basket 3×3 di Marsala, con l’arrivo in città di alteti provenienti da tutta Italia. Tutte le gare in programma si disputeranno dal 25 al 28 luglio, dalle ore 15:30 fino a tarda sera, in Piazza della Vittoria. Qui, non mancheranno i canestri acrobatici degli Space Jumpers. Ci sarà pure tanta musica, arte e intrattenimento con diversi ospiti: Gigi L’altro, Lorrè e Dj Yanez, Lightningman the Robot. Il concerto di Mondo Marcio chiuderà questa nuova edizione.