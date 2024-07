Canile e burocrazia, mancano però gli interventi in caso di abbandono e la lotta al randagismo

Prima i servizi di pulizia e mensa per i cani affidati a terzi. Ora si punta a migliorare la struttura adibita a Canile municipale di Marsala, obiettivo questo che rientra tra quelli prioritari dell’Amministrazione comunale. Il sindaco Massimo Grillo e l’assessore Giacomo Tumbarello: “Abbiamo ereditato un Canile in stato di totale degrado dovuto ad una gestione diretta del Comune. La carenza di personale, infatti, permetteva solo l’ordinaria amministrazione, mentre perdurava il sovraffollamento dei cani ospiti. Dallo scorso anno siamo riusciti ad invertire la situazione affidando all’esterno alcuni servizi, assicurando altresì la reperibilità per il personale. Il prossimo trasferimento dei 25 cani in più presenti nella struttura dovrebbe essere l’ultimo se, come ci auguriamo, va in porto il progetto di finanza”.

Questo è oggetto di un apposito Avviso Pubblico – redatto dal settore Pianificazione e Urbanistica, diretto dall’ing. P. Benedetto Mezzapelle – in esecuzione della deliberazione della Giunta Grillo dello scorso novembre, in cui sono state tracciate le linee guida per migliorare il Canile di c.da Ponte Fiumarella.

Mentre si attende lo sviluppo della situazione burocratica che si protrae da tempo e che investe anche questa sindacatura, continuano ad arrivare segnalazioni di presenze di cani randagi e di abbandoni di piccoli cuccioli da parte di gente insensata. Come riportato dal nostro giornale proprio nei pressi del portone della nostra sede abbiamo “tentato” nelle scorse settimane di soccorrere tre piccolini che erano stati abbandonati dentro uno scatolo. Ci siamo imbattuti in un rimballo di responsabilità tra diversi uffici comunali con il risultato che nessuno è intervenuto. Fortunatamente l’arrivo dell’associazione “randagi del sud” ha evitato una sorte peggiore ai cuccioli. Ecco, in attesa delle grandi soluzioni, chi di dovere cerchi di indicare soluzioni per tempestivi interventi ordinari (Gdb)