Sette ore di ritardo per il Pantelleria-Trapani, disagi per i passeggeri

Sette ore di ritardo per i voli Pantelleria-Trapani con la compagnia Dat. Un’altra odissea per i passeggeri e in generale per tutti coloro che per le ferie principalmente devono spostarsi su aerei e treni. Quella di ieri è una giornata nera per il volo DX1836 Pantelleria-Birgi. Secondo ItaliaRimborso, i viaggiatori potrebbero chiedere una compensazione pecuniaria di 250 euro come previsto da Regolamento Comunitario 261/2004. Il volo peraltro ha comportato il ritardo del successivo, il DX1835 che avrebbe dovuto partire alle 17 ma che invece è partito mezz’ora prima dell’1, orario in cui chi era a bordo è atterrato.