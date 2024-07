Giornata Mondiale del Rifugiato, iniziativa di Solidalia e Comune di Trapani a Casina delle Palme

In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, il Consorzio Solidalia con il Patrocinio del Comune di Trapani presenta un evento dal tema “La direzione della speranza” che si terrà venerdì 12 luglio 2024, dalle 21 alla Casina delle Palme di Trapani. L’iniziativa si aprirà con le note della libera Orchestra Popolare di Marsala per poi seguire con una serie di incontri e performance, che vedono come protagonisti i migranti beneficiari del Progetto SAI (Sistema, Accoglienza, Integrazione) e tutta la rete di attori locali che danno un contributo attivo al sistema di protezione.

Si terrà un momento di restituzione del laboratorio teatrale curato da Maria Antonietta di Candia, con protagonisti i beneficiari del Progetto SAI, l’intervista al giornalista e scrittore Marco Rizzo sul libro “Salvezza” di M. Rizzo e L. Bonaccorso, il Live Painting di Cammamoro, la Sand Art di Lidia Angelo con la voce narrante di Luca Martorana. Uno spazio sarà dedicato all’esposizione del ricettario accuratamente redatto dalle beneficiarie del SAI e alla realizzazione di acconciature tipiche africane. Sarà una serata importante, un momento di condivisione e di festa per non dimenticare l’importanza dell’accoglienza e della speranza.