A Petrosino manutenzione del verde pubblico, più sicurezza contro gli incendi

Proseguono i lavori di scerbatura lungo le strade del territorio petrosileno. L’intervento, parte integrante del programma di manutenzione del verde pubblico, mira a garantire la pulizia e la sicurezza delle vie comunali. Negli ultimi giorni la ditta affidataria si è concentrata particolarmente su alcune vie di accesso al litorale.

“I lavori, iniziati nelle scorse settimane, stanno procedendo secondo il calendario stabilito e interesseranno progressivamente tutte le aree urbane e periferiche del comune – dichiarano il sindaco Anastasi e l’assessora Pipitone -. Il servizio di scerbatura prevede la rimozione di erbacce e vegetazione in eccesso, al fine di migliorare la viabilità e prevenire situazioni di degrado e rischio incendi. Cerchiamo di massimizzare al meglio le poche risorse a disposizione per mantenere pulite e in ordine le nostre strade – concludono il sindaco e l’assessora – per arrivare speriamo presto ad un servizio ancor più regolare ed efficace“.