Riapre il Centro Sociale di Levanzo: collaborazione tra Comune e “Libeccio”￼

Il Centro Sociale di Levanzo riapre le sue porte. Il Comune di Favignana ha sottoscritto una importante convenzione con l’Associazione “Libeccio”. Per i prossimi due anni, i locali del centro saranno gestiti dall’associazione, che si impegna a rendere fruibili gli spazi, inclusa la biblioteca e la Sala dei Rostri, e a promuovere attività, incontri ed eventi rivolti a tutte le generazioni, con particolare attenzione ai giovani e agli anziani. “Era un impegno che avevamo preso con la comunità di Levanzo”, ha detto il vice sindaco Ignazio Galuppo, intervenendo ieri nel corso dell’inaugurazione. “Ci siamo riusciti. Questo è un punto di partenza. Grazie alla collaborazione con l’associazione, garantiremo l’apertura dei locali e lo svolgimento di attività ricreative, soprattutto durante il periodo invernale, permettendo a chi vive il territorio tutto l’anno di essere una parte attiva e presente di questa meravigliosa isola”. “La riapertura del Centro Sociale rappresenta un’importante opportunità per la comunità di Levanzo”, dice il sindaco Francesco Forgione.

“Il nostro obiettivo è sempre stato quello di valorizzare e sostenere le nostre comunità e questa collaborazione con l’Associazione Libeccio è un passo significativo in quella direzione”.”Siamo orgogliosi di poter avviare questa collaborazione con il Comune”, dice Mauro Chimieri, presidente dell’Associazione “Libeccio”. “Finalmente si potranno organizzare attività per i bambini, per tutti i residenti, ma anche per i turisti e gli amanti di Levanzo. Gestiremo anche la Sala dei Rostri, attigua al Centro Sociale, dove è esposto uno dei tanti rostri recuperati dai fondali delle Egadi. Potremo così dare maggior lustro alla storia delle nostre isole che sono famose in tutto il mondo e che attirano ogni anno migliaia di visitatori”.