Sindrome del nervo pudendo: sintomi e come curarla

Ci sono diversi problemi e fastidi fisici che molte persone, senza sapere bene come affrontarli, si portano dietro per molto tempo, rinunciando così a salute e benessere senza immaginare che la soluzione potrebbe essere a portata di mano.

Problemi come incontinenza urinaria o fecale e la sindrome del nervo pudendo, ad esempio, potrebbero essere legati ad una perdita di tonicità del pavimento pelvico. Si tratta di un’area muscolare strategica che comprende un insieme di fasce muscolari e legamenti che chiudono la parte inferiore della cavità addominale. Proprio qui si appoggiano gli organi pelvici quali vescica, uretra, utero, vagina, retto.

A causa di vari motivi – gravidanze, obesità, menopausa o interventi ginecologici – il pavimento pelvico può perdere tono dando vita ad una serie di dolorosi e fastidiosi problemi che colpiscono sia uomini che donne. Incontinenza urinaria o fecale e sindrome del nervo pudendo sono fra questi, insieme a cistiti ricorrenti, dolore pelvico cronico, prolasso degli organi pelvici.

La sindrome del nervo pudendo, ad esempio, è una malattia determinata dalla compromissione del nervo deputato a portare sensibilità e la motricità nella zona genito-urinaria-anale e ha come sintomo principale il dolore nella zona genitale. Le persone colpite da questa condizione hanno difficoltà o impossibilità a mantenere la posizione seduta con conseguenze negative sui rapporti sia sociali che lavorativi. Solitamente i sintomi peggiorano con la posizione seduta, camminando o, con l’attività sessuale. Oltre al dolore possono essere presenti una sensazione di scossa elettrica o di punture di spilli, aumentata risposta al dolore, senso di ovattamento o indolenzimento nella zona genito-urinaria-anale, formicolio, senso di peso sovrapubico o anche irradiazione dei sintomi agli arti inferiori.

Spesso sono presenti sintomi di tipo urologico o ano-rettali di tipo sessuale. Nell’uomo, può provocare senso di bruciore o dolore durante l’eiaculazione e nella donna durante la penetrazione.

La buona notizie è che, in molti casi, la soluzione è molto più semplice di quanto si possa immaginare. Un corretto allenamento de pavimento pelvico infatti permette di risolvere molte problematiche.

Martin Fiore

“Il primo e fondamentale passo – ci spiega il fisioterapista Martin Fiore – è diventare consapevoli del problema, capire a chi rivolgersi e superare la paura di raccontarsi. Di molte delle problematiche legate al pavimento pelvico si parla poco. Accettare di affrontare il problema insieme ad uno specialista, senza paura o vergogna, permette di risolverlo e godersi finalmente appieno la propria quotidianità”.

Spesso invece ritrosia, difficoltà a esporre questo tipo di problematiche o semplicemente scarsa consapevolezza del ruolo fondamentale del pavimento pelvico, spingono molte persone ad accontentarsi di convivere con le proprie difficoltà, finendo per rinunciare a una parte importante della propria vita intima e sociale.

Nella sua lunga carriera, Fiore ha incontrato tante persone che soffrivano di perdita di tonicità del pavimento pelvico e che avevano affrontato i vari sintomi senza arrivare al cuore del problema. “È proprio questo che mi ha spinto ad approfondire lo studio di quest’ambito. Volevo aiutare in maniera efficace queste persone. – ci racconta – Sono problematiche più diffuse di quanto si pensa”.

Presso il proprio centro, Martin Fiore, in collaborazione con Giovanna Giordano, chinesiologa clinica specializzata in rieducazione pelvica, applica il 5P Log Surf, un metodo innovativo basato su una sorta di allenamento “ad hoc” che punta all’acquisizione di autonomia da parte del paziente: un programma di esercizi specifici e personalizzati sulla base delle esigenze e delle condizioni del paziente che può includere esercizi di rinforzo, tecniche di respirazione, rilassamento della muscolatura e altre terapie specifiche.

“Con poche sedute – spiega Giordano – si acquista consapevolezza del pavimento pelvico e si assimilano gli esercizi da fare. Questi poi possono essere ripetuti anche a casa, da soli, magari mentre si fa qualcos’altro. Sono esercizi molto semplici, ma fondamentali per il benessere”.

Non lasciare che queste problematiche influenzino la vita. Il team di esperti di Motion Lab offre il supporto necessario, affinché tutti possano vivere una vita piena e soddisfacente, in armonia con il proprio corpo.

Come contattare il centro

