Due impegni per l’Handball Erice che appoggia la Lega contro i tumori

L’AC Life Style Handball Erice vince la quarta gara in campionato di serie A (su quattro disputate), superando le volitive avversarie di Casalgrande Padana. Le Arpie adesso giocheranno mercoledì 23 ottobre, alle ore 20, a Mezzocorona, la gara di recupero della quinta giornata. Sabato 26 ottobre, alle ore 18, ospiteranno la Cellini Padova al Palazzetto “Pino Cardella”, nel match di recupero della quarta giornata. Il portiere Romina Ramazzotti dichiara: “Sabato scorso, ho visto la nostra squadra molto bene, in salute. Entriamo nella fase più bella della stagione, in cui si gioca tanto. Dovremo essere brave a mantenere l’atteggiamento avuto finora. Ci sentiamo a posto fisicamente e questa per noi è una grande garanzia, in vista degli impegni ravvicinati. La mia prestazione contro Casalgrande Padana? Ogni allenamento mi sono ripetuta che la prossima partita sarebbe toccato a me scendere in campo. E’ arrivato il mio turno e mi sono fatta trovare pronta. Del resto, chiunque venga a giocare in questa squadra e in questa società sa di trovare grande competitività nel proprio ruolo. C’è una verità incontestabile: avere Chana Masson che ci allena e si dedica a noi portieri è un privilegio: qualcosa che ci sta regalando davvero un valore aggiunto”. Inoltre l’AC Life Style Handball Erice sta appoggiando la LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), associazione che sta celebrando il mese della prevenzione per il tumore al seno. L’arpia Chana Masson ha posato con Francesco Totti per la campagna.