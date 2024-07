Un video per sensibilizzare la comunità lilibetana al rispetto dell’ambiente e del decoro urbano. Alla fine di un percorso teso ad armonizzare la fede, la cittadinanza responsabile e la cura del creato, i ragazzi dell’ACR della parrocchia di Sant’Anna (guidati dal parroco don Giacomo Marino) hanno voluto mandare un messaggio alla cittadinanza. Questo, in sintesi, il messaggio contenuto all’interno del video diffuso in questi giorni: “Perché ogni cittadino della nostra Marsala possa rendersi conto delle bellezze del meraviglioso territorio in cui viviamo e dell’importanza di prendersene cura… ognuno di noi … perché “questa è casa tua”! Parola ai piccoli e buon impegno a ciascuno di noi!”.