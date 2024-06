Avvistamenti nei cieli siciliani, ma è un razzo dei satelliti di SpaceX

Nella serata di domenica sera sono state diverse le segnalazioni e gli avvistamenti della popolazione siciliana di un oggetto misterioso che si illuminava in cielo e affiancato da altre luci. Stesso avvistamento anche a Malta e in Puglia. Ma non si tratta di un Ufo. Il sito del Centro meteorologico siciliano, infatti, specifica: “L’avvistamento che sta interessando il sud Italia sembrerebbe essere il razzo vettore dei satelliti Starlink. Alle 19.15 di oggi, SpaceX ha lanciato un lotto di satelliti per la costellazione Starlink dal complesso di lancio 40 a Cape Canaveral, Florida, USA. Questo lancio fa parte del progetto di SpaceX per fornire un sistema di comunicazione Internet spaziale attraverso una vasta rete di satelliti in orbita bassa terrestre (LEO)”.

Starlink è una costellazione di satelliti attualmente in costruzione dal produttore privato aerospaziale statunitense SpaceX, di proprietà di Elon Musk, per l’accesso a internet satellitare globale in banda larga a bassa latenza.