PALLONI GONFIATI, le pagelle di Fabio Rinaldo – 8° giornata

Ucraina e Austria primi tre punti. Polonia già eliminata, vanno agli Ottavi Olanda e Francia .

La giornata di ieri di Euro 2024 ha evidenziato, ancora una volta, come regna molto equilibrio nei vari gruppi. Sopratutto nel Gruppo E dove a Düsseldorf l’Ucraina, in rimonta, batte la Slovacchia , ottenendo i primi tre punti.

Incredibilmente se stasera il Belgio dovesse vincere con la Romania, tutte le quattro squadre del gruppo si ritroverebbeto a quota 3 con la prossima giornata decisiva per tutte !!

Tornando a Slovacchia -Ucraina è stato

un match dalle due facce, ma che alla fine premia l’Ucraina. Dopo una partenza positiva, la Slovacchia (che era passata in vantaggio col solito Schranz) si lascia rimontare dagli uomini di Rebrov, in grado di giocare un ottimo secondo tempo .

Nella ripresa il pari lo realizza Saparenko (decisamente il migliore in campo) che si conferma anche uomo assist in occasione del raddoppio quando lancia Yaremcuk che aggancia al volo e con un tocco delicato spedisce il pallone alle spalle di Dubravka.

Decisamente più divertente la gara dell’Olympiastadium di Berlino (Gruppo.D) con l’Austria che batte la Polonia per 3-1.

Grande protagonista Marko Arnautovic autore di un gol (su rigore) e una giocata decisiva sul gol di Baumgartner: l’attaccante dell’ Inter, capitano dell’Austria, si è preso sulle spalle i suoi nel momento più delicato regalando a Rangnick una vittoria fondamentale per proseguire lEuropeo. Nei guai invece la Polonia di Lewandowski e Szczesny: zero punti in due partite.e visto il pari tra Olanda e Francia, già matematicamente eliminate.

Per la cronaca è stata l’Austria a sbloccare la gara dopo appena 9 minuti con Trauner, pari alla mezz’ora di gioco col “pistolero” Piatek (ex Genoa e Milan), mentre nella ripresa le gia citate reti di Baumgartner e Arnautovic.

In serata, a Lipsia, ha un po deluso il match tra Olanda e Francia, un pari.che fa andare agli ottavi entrambe. Le occasioni ci sono state ma le polveri bagnate degli attacanti delle due squadre han fatto in modo che finisse 0-0. Senza Mbappe’ (tenuto da Deschamps a riposo precauzionale per via dell’intervento al naso) la Francia perde tantissimo in fase realizzativa e se poi Griezmann sbaglia due incredibili opportunità davanti al portiere, allora non era serata. Non male, come gioco, corsa ed intensità, l’Olanda di Koeman un goal lo aveva fatto con Xabi.Simon poi annullato per fuorigioco e.contemporaneo disturbo di Dumfries a Maignan

Nella giornata di oggi, con inizio ale ore 15, Georgia e Repubblica Ceca, entrambe sconfitte alla prima giornata, si giocano il passaggio.del turno mentre, alle 18, a Dortmund, Turchia e Portogallo promette spettacolo e speriamo tanti goal.

In serata Belgio – Romania rappresenta l’ultima spiaggia per la formazione del CT calabrese Tedesco.

Marko Arnautovic (Austria)

E passiamo alle pagelle.

I migliori

Mykola Šaparenko (Calciatore Ucraina)

Un goal ed un assist per recuperare lo svantaggio e per ottenere i primi tre punti.dii questo Europeo.

Šaparenko gioca un calcio elegante, non perde un pallone e fisicamente sembra in stato di grazia. Una garanzia per Rebrov .

VOTO 8

Marko Arnautovic (Attaccante Austria)

Lui è l’Austria. Ne è capitano e anima dello spogliatoio. Col rigore segnato a Szczesny arriva a quota 38 con la sua Nazionale.

Fa anche l’assist a Baumgartner, a conferma di.quanto ancora, malgrado le sue 35 primavere , può dare.

Si emoziona e qualche lacrimuccia accompagnano la sua serata di gloria

VOTO 8

I peggiori



Milan Škriniar (difensore Slovacchia)

L’ex Inter appare fuori condizione.

Va in difficoltà ad ogni attacco Ucraino, soffre la verve agonistica di Saparenko e la velocità di Mudrick.

Nel corso del match Calzona lo “allarga” per cercare di spingere sulle fasce, ma anche lì balbetta. Da rivedere

VOTO 5

Antoine Griezmann (Attaccante Francia)

Senza Mbappe fermo ai box, Descamps gli ha dato carta bianca per giocare a suo piacimento. Dimostra,.come semore, un gran tocco di palla, fraseggio coi compagni e tanto impegno. Incredibilmente però un giocatore della sua classe non può sbagliare due (ho detto due) goal facili facili. Per sua fortuna , la Francia.è già agli Ottavi, ma più avanti, quando la posta in palio.sarà più alta, sbagliare questi goal facili potrebbe costare carissimo.

VOTO 5