PALLONI GONFIATI, le pagelle di Fabio Rinaldo – Azzurri Palloni gonfiati

E’ tempo di straordinari per il sottoscritto i che ha deciso di prendersi un po’ di tempo per scrivere ” due parole..” sulla prestazione dei ragazzi di Spalletti. Inizio subito nel dire che non condivido il parere di chi sostiene che il nostro CT avrebbe dovuto cambiare qualcosa e non confermare lo stesso undici che ha giocato con l’Albania. Dopo aver assistito alla lezione di tattica e di calcio dalla Spagna credo che anche modificando la formazione, non sarebbe cambiato assolutamente nulla. Al di là degli uomini in campo, del modulo e delle prove e degli errori individuali, la vera differenza tra noi e loro sta nella lucidità nella mentalità e sopratutto nell’abisso di qualità tra i due organici. Ci hanno sovrastato in ogni zona del terreno di gioco, non ci hanno fatto ragionare, ci hanno tolto il respiro e fatto emergere le carenze di questa squadra. È stato come se in un ring si affrontavano un campione dei “pesi massimi” ed un ragazzino alle prime armi con quest’ultimo in grado di schivare ed incassare bene i colpi senza crollare mai. Un assedio da parte loro, che già dopo appena 90 secondi hanno fatto capire, con la bella azione partita dalla sinistra e conclusa col colpo di testa di Pedri, che serata sarebbe stata. Ci hanno infilzato sugli esterni. Nico Williams imprendibile furetto ha fatto ammattire Di Lorenzo e chiunque decideva di affrontarlo, il ragazzino Lamine Yamal ha corso e giocato con la naturalezza di un esperto. Per non parlare degli esterni bassi Cucurella e Carvajal. In mezzo al campo poi Rodrigo ha avuto la possibilità di contrastare e proporsi come meglio gli faceva comodo, così come Fabian Ruiz che ha avuto pure lo spazio e la liberta’ di provare la conclusione da lontano. Tranne la straordinaria prova di capitan Giggio Donnarumma, tutti i prescelti da Spalletti hanno deluso e sono andati in difficoltà. La nostra difesa, assediata dalla loro aggressività, è andata in tilt troppo spesso. I centrali Bastoni e Calafiori, hanno fatto quel che potevano ma gli esterni Di Lorenzo e di Marco, avranno avuto gli incubi questa notte. A centrocampo i vari Frattesi e Pellegrini hanno girato a vuoto mentre qualcuno dovrebbe spiegarmi la funzionalità di Jorginho. Giocatore che dovrebbe garantire esperienza e qualità ma che è stato il primo a sparire. Lo stesso Barella, uno dei pochi buoni che abbiamo, è stato annullato e non ha inciso minimamente. Per non parlare di Chiesa, mai in grado vincere un “uno contro uno ” e poi al centro dell’attacco il povero Scamacca non l’ha mai vista, facendo pure un po di tenerezza ogni qualvolta veniva inquadrato. Insomma, al di là del risultato striminzito causato dall’autorete di Calafiori, è stata una lotta impari. Italia che non ha fatto un tiro verso la porta difesa da Unai Simon , che si è affacciata per la prima volta in avanti al 46′ con un tiro strambo di Chiesa , che non è riuscita a creare una degna azione di contropiede. Avrà il suo bel da fare coach Spalletti in vista della partita di Lipsia con la Croazia. Non perdendo si andrà agli Ottavi, ma bisogna recuperare l’enorme sforzo fisico e mentale di ieri sera e cambiare registro. “Uomini forti, destini forti” recita il famoso slogan di Spalletti …vediamo se sapremo reagire da uomini fortiPagellone.

Donnarumma Superman

I migliori

NiCO WILLIAMS

Ha solo 21 anni , ma lotta e corre con grazia e naturalezza. Una gioia degli occhi vederlo giocare. Non sbaglia un pallone,.domina la fascia sinistra, si propone, tira, prende un incrocio dei pali Ha ridicolizzato Giovanni Di Lorenzo,.di 9 anni più grande. Insomma, anche se non ha fatto goal è pur sempre una prestazione da incorniciare

VOTO 9

GIANLUIGI DONNARUMMA

Tiene da solo in piedi la baracca. Salva su Pedri, due.volte su Fabian Ruiz,.pure col corpo su una conclusione ravvicinata di Morata. Se non è finita 4-0., è merito solo suo. Il destino è stato beffardo subendo la rete dal giovane compagno di.reparto Calafiori. Un vero leader

VOTO 9

I peggiori

GiOVANNI Di LORENZO

Tra i peggiori avremmo dovuto citare quasi tutta la formazione azzurra ma scegliamo lui perché è quello che è andato più volte in bambola. Soffre gli attacchi di Williams, non riesce a tenergli il passo, subisce addirittura tre tunnel in partita e va totalmente in confusione…cosa che ad un calciatore esperto come lui non deve accadere. Difficilmente dimenticherà una serata come questa.

VOTO 3

JORGINHO

Dovrebbe essere il metronomo della squadra. Non ne azzecca una, andando pure in tilt dopo pochi minuti. Anche nella stagione appena conclusa non ha fatto benissimo . A Londra, sponda Arsenal, Arteta lo ha relegato spesso in panchina. Nel panorama calcistico italiano non esiste più un calciatore in grado di impostare il gioco?? A questo punto avrei convocato Verratti… VOTO 3