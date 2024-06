“Invitiamo le autorità alla massima vigilanza. I cittadini collaborino anche con apposite denunce”.

Legambiente Marsala Petrosino denuncia: incendi notturni di rifiuti e microdiscariche che minacciano la salute pubblica.

Il Circolo Legambiente Marsala Petrosino esprime forte preoccupazione per il crescente fenomeno degli incendi notturni di rifiuti, in particolare di plastica, e per l’abbandono incontrollato di rifiuti in microdiscariche. “Questi episodi – si afferma in una nota a firma di. Giuseppe Marino presidente Circolo –rappresentano una grave minaccia per l’ambiente e la salute pubblica, richiedendo un’urgente e decisa risposta da parte delle autorità competenti e della comunità”. Secondo l’ambientalista si assiste a un continuo aumento degli incendi notturni di rifiuti, soprattutto nella zona Sud di Marsala, incendi, prevalentemente dolosi che coinvolgono materiali altamente inquinanti come la plastica, che bruciando rilasciano nell’aria sostanze tossiche e nocive.

“Tali emissioni – afferma ancora Marino – possono provocare gravi problemi respiratori, oltre ad aumentare il rischio di malattie più gravi a lungo termine. Parallelamente agli incendi, rileviamo un incremento significativo delle microdiscariche illegali di rifiuti abbandonati, che deturpano il paesaggio e rappresentano un pericolo per l’ambiente. Chiediamo alle autorità locali e regionali di intensificare i controlli sul territorio per verificare l’origine di questo materiale plastico, potenziando la sorveglianza soprattutto nelle ore notturne e adottando misure severe per contrastare questi fenomeni criminali. È fondamentale aumentare la presenza delle forze dell’ordine e installare sistemi di videosorveglianza nelle aree più colpite. Inoltre, esortiamo la cittadinanza a collaborare attivamente segnalando alle autorità qualsiasi comportamento sospetto o episodio di abbandono dei rifiuti. Solo attraverso un impegno collettivo possiamo sperare di arginare questa emergenza e tutelare la nostra salute e il nostro ambiente. E’ importante denunciare, ne va della nostra incolumità fisica”.

Il circolo di Legambiente Marsala Petrosino comunica che continuerà a monitorare la situazione, denunciare e supportare i cittadini che denunciano alle autorità questi fenomeni, promuovendo campagne di sensibilizzazione e azioni di pulizia del territorio, come quelle già organizzata con le scuole nelle ultime settimane.