Dal 24 giugno ad Alcamo Marina inizia il porta a porta della raccolta rifiuti

A partire da lunedì 24 giugno inizierà il “porta a porta” della raccolta dei rifiuti ad Alcamo Marina; il servizio, a cura della Roma Costruzioni è rivolto a tutti, residenti e non.

Dichiara l’assessore all’ambiente Caterina Camarda “la prossima settimana prenderà il via, per 20 settimane, il porta a porta ad Alcamo Marina rivolto anche ai non residenti, proprio per venire incontro alle esigenze sia degli alcamesi che durante l’estate si trasferiscono al mare, che dei tanti turisti che trascorrono le vacanze presso la nostra località balneare. Il servizio è organizzato secondo la divisione nelle due zone verde e azzurra, quindi saranno rispettati i soliti turni giornalieri; e ricordiamo che è in corso la pulizia giornaliera del litorale”.

Sempre ad Alcamo Marina – continua l’assessore – abbiamo intensificato il controllo tramite telecamere e killer, gettare anche un solo sacchetto conduce ad un processo penale, perché ormai abbandonare o depositare i rifiuti in modo incontrollato è reato in capo ad ogni singolo cittadino. ma non deve essere l’asprezza della pena a condizionare il cittadino, ma il senso civico, è assurdo ed incomprensibile che si continui a buttare e lasciare i rifiuti dove capita, non rispettando l’ambiente, non rispettando il lavoro degli operatori ed offendendo il luogo dove viviamo”.