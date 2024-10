Ad Alcamo una rotatoria intitolata a Vincenzo Ciacio pioniere dell’industria alimentare

Sabato pomeriggio alle 16.30, ad Alcamo ci sarà la cerimonia di intitolazione della rotatoria, nei pressi del primo cimitero, in via Spirito Santo, dedicata a Vincenzo Ciacio, titolare dell’azienda Latte Ciacio, poi Sipal dagli anni ‘50 agli anni ’90. L’intitolazione è stata voluta da una mozione d’indirizzo consiliare approvata all’unanimità. Vincenzo Ciacio nato e morto ad Alcamo (1907/1999) è stato un pioniere dell’industria alimentare che ha dato il via, per la prima volta nella sua città, alla pastorizzazione del latte e alla distribuzione in un formato industriale, organizzandola a domicilio in bottiglie di vetro, fino ad arrivare al tetrapack; è stato anche agricoltore e fra i primi ad utilizzare le pigiatrici per l’uva.

Una mente curiosa, votata al progresso, che ha dedicato la sua vita ad attività sociali, economiche, politiche, un esempio per la sua famiglia e per la città, fu consigliere comunale e sostenne il progetto per la costruzione della Chiesa delle Anime Sante, membro del Consiglio di Amministrazione dell’Ospedale e del Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale ed Artigiana Don Rizzo; utilizzò tutte le cariche a lui conferite per il bene della collettività e delle categorie più deboli verso cui si prodigò costantemente.