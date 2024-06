Nuovo manto nelle strade marsalesi: “E quella via di fuga pericolosa allo Stagnone…”

Continuano a Marsala i lavori di rifacimento dell’asfalto nelle strade precedentemente interessate ai lavori della nuova rete fognante. Un sopralluogo del sindaco Massimo Grillo e degli assessori Tumbarello e Gerardi sul Lungomare, nel tratto antistante il porticciolo turistico, è stato effettuato per verificare lo stato degli interventi dell’Impresa incaricata che ha rifatto la pavimentazione, predisponendo un nuovo strato di asfalto sulla sede stradale.

In contrada Birgi, invece, è stata sistemata la strada che conduce nella zona kite, interessata da lavori al manto proprio vicinissimo alla ciclabile; nonché il decespugliamento di un ampio tratto del litorale della Laguna. Gli interventi, nei prossimi giorni, proseguiranno in altre aree del territorio, tra centro, periferie e borgate. Alcuni bagnanti e residenti evidenziano sempre allo Stagnone, una strada che potrebbe fungere come via di fuga, nella parte centrale della Riserva, immettendosi sulla SP 21. C’è anche un cartello che invita ad ‘uscire da lì’. Procedere però su questa via è impresa ardua: è stretta, il manto è sconnesso, non asfaltato e quando confluisce con un piccolo tratto stabile, poi un altro cartello indica di svoltare sulla sinistra verso un’altra strada, anzi un corridoio, nuovamente pericoloso per i mezzi e i pedoni.