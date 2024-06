Concluso il progetto educativo dell’Avis di Marsala nelle scuole per sensibilizzare la donazione

“Ieri 14 giugno, Giornata mondiale del donatore di sangue, mi piace sottolineare un altro risultato incoraggiante raggiunto da questa Associazione, quello di avere incuriosito, suscitato l’attenzione degli alunni delle scuole elementari. A ciò si aggiunge la riconfermata positività degli incontri con tanti maturandi diciottenni che – in questi mesi – si sono candidati a diventare donatrici e donatori. Chiudiamo questa nuova annualità formativa con rinnovato entusiasmo, quindi, e ringrazio gli operatori scolastici per la fondamentale collaborazione”.

Lo afferma il presidente dell’Avis Marsala, Luciano Rosas, alla luce del successo riscosso dal progetto educativo-informativo portato avanti nelle scuole della città, dalle primarie alle secondarie. Con lui, in giro per le classi, la volontaria avisina Angela Parrinello: “La sensibilità di dirigenti e insegnanti è stato il valore aggiunto in questo percorso di avvicinamento alla donazione. In più occasioni, infatti, abbiamo trovato gli alunni già informati, rendendo così più semplice coinvolgerli e farli riflettere sull’importanza di donare il sangue”.