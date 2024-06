A Palazzo VII Aprile tutti i sì e i no alla mozione del sindaco di Marsala

E’ iniziato il dibattito sulla mozione di sfiducia al sindaco Massimo Grillo. A Palazzo VII Aprile ‘sfilata’ di interventi dei consiglieri comunali, dopo il vasto “no” al rinvio del voto da parte dell’Assise Civica. Sono 18 gli esponenti in Aula. Il primo ad intervenire illustrando i motivi che hanno portato a votare la proposta di mozione da parte di 12 consiglieri, è stato Rino Passalacqua. Lunga replica, sollecitata principalmente da Leo Orlando, del sindaco avendone facoltà. Grillo ha parlato, con voce rotta, per 50 minuti. Interessante la presa di posizione della capogruppo consiliare di Forza Italia Elia Martinico che non ha firmato la mozione ma ha dichiarato che la voterà favorevolmente, entrando nuovamente in polemica con il partito che rappresenta a Sala delle Lapidi che appare spaccato (Sturiano infatti sostiene Grillo). Gli interventi proseguono, da ambo le fazioni dei pro e dei contro. QUI è possibile vedere in diretta la seduta