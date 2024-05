Calatafimi celebra la Giornata Mondiale dell’Ambiente con una conferenza sulle “plastiche monouso”

L’Associazione Zero Waste Italy, in collaborazione con il Comune di Calatafimi-Segesta, organizza la conferenza dal titolo: “Le plastiche monouso: rischi ambientali e passi da compiere”. L’evento si terrà mercoledì 5 giugno 2024, dalle ore 9.30 alle 12.30, presso la Biblioteca Comunale in Piazza Plebiscito, 6, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente. Questa conferenza, organizzata nell’ambito del progetto europeo ERIC (Elevating Reuse In Cities), finanziato dal Plastics Solutions Fund, mira a creare le condizioni, nei comuni europei, per ridurre la produzione di rifiuti di plastica. Tra i 28 comuni europei che aderiscono al progetto, è presente il comune di Calatafimi Segesta, che ha aderito alla strategia Rifiuti Zero nel 2011 e ha raggiunto oggi risultati eccellenti nella gestione dei rifiuti con una percentuale di Raccolta Differenziata pari al 90,32%.

L’incontro ha l’obiettivo di porre l’attenzione sulla questione delle plastiche monouso, una delle principali minacce ambientali contemporanee. Questi materiali, utilizzati per brevi periodi ma persistenti nell’ambiente per secoli, inquinano mari, corsi d’acqua e terreni, danneggiando la fauna marina e terrestre. Alla conferenza saranno illustrati in apertura i risultati del Comune di Calatafimi Segesta, il problema delle microplastiche nei mari e le risorse ittiche alimentali, per finire con le alternative all’imballaggio in plastica monouso, mettendo al centro le soluzioni possibili che includono la riduzione del loro uso, l’adozione di materiali durevoli per favorire il riutilizzo e la promozione di un consumo più consapevole. La conferenza si concluderà con la presentazione del decalogo per i cittadini “Riduciamo l’uso delle plastiche monouso” a cura del comune di Calatafimi Segesta e la proiezione del breve docufilm “2050 Cronache Marine”, dell’Istituto Oikos, ambientato in un futuro distopico in cui la plastica ha completamente cambiato il mare.

Il Sindaco di Calatafimi Segesta, Francesco Gruppuso, invita tutti a partecipare all’incontro e dichiara: “Le nostre buone azioni sulla riduzione dei rifiuti e l’utilizzo ridotto al massimo della plastica monouso sono l’impronta pulita che si riflette sui nostri mari. Ciò dipende dalle abitudini personali quotidiane in casa e in città.”

Programma della conferenza

ore 9:30 Apertura dei lavori

Presentazione a cura di Patrizia Lo Sciuto,

vicepresidente di Zero Waste Italy

Saluti istituzionali

Francesco Gruppuso, sindaco di Calatafimi Segesta

Piera Prosa, ass.ra alla Pubblica Istruzione

Massimo Fundarò, ass.re all’Ecologia

ore 10 I risultati nel Comune di Calatafimi Segesta

“L’impegno di AGESP: i risultati raggiunti”, Silvia Bongiorno, presidente di AGESP spa

“I successi della gestione dei rifiuti nel Comune di Calatafimi Segesta: cosa migliorare”,

Francesco Scandariato, dirigente settore Territorio e Ambiente

ore 10:30 Dal problema alla risorsa

“Microplastiche e risorse ittiche alimentari: dal benessere degli animali alla qualità dei prodotti per un approccio sostenibile” (progetti BlueRev, Engage4BIO, MEDIET4ALL-Horizon Europe), Concetta Messina, docente Università degli studi di Palermo, Dipartimento Scienze della Terra e del Mare e Istituto di Biologia Marina Consorzio Universitario di Trapani

ore 11:15 Le alterative alla plastica monouso

“Il progetto europeo ERIC e le iniziative possibili per i comuni legate alla riduzione della plastica monouso”, Laura Lo Presti, responsabile dei comuni Rifiuti Zero per Zero Waste Italy

ore 11:30 “Riduciamo l’uso delle plastiche monouso” presentazione del decalogo per i cittadini a cura del Comune di Calatafimi Segesta

ore 11:45 “2050 Cronache Marine” proiezione del documentario dell’Istituto Oikos

ore 12:00 Domande, confronto e conclusioni