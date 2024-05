Allerta arancione incendi e ondate di calore in tutta la Sicilia

Allerta arancione oggi in tutta la Sicilia. La Protezione Civile regionale ha pubblicato l’avviso per rischio incendi e ondate di calore che sarà valido “dalla mezzanotte di oggi e per le successive 24 ore“. Con il preallerta, le condizioni meteo-climatiche e l’umidità del combustibile vegetale sono tali da generare un incendio con intensità del fuoco elevata e propagazione veloce.

Si attiva in Sicilia quando si è nel corso del periodo relativo alla campagna estiva AIB, anche nel caso di pericolosità classificata bassa oppure quando oltre i limiti temporali originariamente fissati per la campagna estiva AIB nel caso in cui nell’avviso del DRPC Sicilia sia indicata una pericolosità classificata media o ancora quando è in corso un incendio sul territorio comunale. In caso di preallerta i sindaci avviano e mantengono i contatti con le strutture operative locali, la Prefettura-UTG, la Provincia e la Regione.