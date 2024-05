Figlio con problemi psichici uccide la madre 89enne nel palermitano

Erano le 8 del mattino quando ha sentito le urla della madre Maria Benfante, 89 anni, provenire dal piano di sotto. È scesa, al piano terra della villetta di famiglia di Borgetto, nel palermitano, è l’ha trovata a terra, senza vita. Ad ucciderla sarebbe stato un altro figlio, Maurizio Amoroso, 59 anni. L’uomo, con problemi psichici, è stato portato in caserma e interrogato dai carabinieri della compagnia di Partinico. Dopo poche ore è stato fermato per omicidio e portato in carcere.

L’uomo avrebbe ucciso la madre con un martello. Non è ancora chiaro perché lo abbia fatto. Le sue condizioni hanno influito. Ma per i vicini non c’erano segnali di allarme.