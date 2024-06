Un lotto di Nutella a marchio Ferrero ritirato dai supermercati Decò, ecco perchè

Oggi, 17 giugno, il Ministero della Salute e i supermercati Decò hanno segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di Nutella Ice Cream Pot a marchio Ferrero. La ragione indicata sull’avviso di richiamo è l’assenza della lista degli ingredienti in lingua italiana. Il prodotto interessato è venduto in barattoli da 230 grammi con il numero di lotto L074E32B00 e la data di scadenza 05/09/2025. Ferrero fa sapere che il lotto in questione è stato venduto prevalentemente in Campania. Il Nutella gelato richiamato. È stato prodotto dall’azienda Ice Cream Factory Comaker del gruppo Ferrero nello stabilimento di Alzira, Valencia, Spagna, in Calle de la antigua Avidesa 1. Per il Nutella gelato, appena arrivato nei supermercati italiani è il primo richiamo in Italia. I clienti allergici a rischio sono invitati a riportare il prodotto in questione presso il punto vendita più vicino, dove verrà interamente rimborsato. Il prodotto potrebbe infatti scatenare allergie nei consumatori per la presenza accidentale di tracce indesiderate di alcuni componenti nel prodotto messo in vendita.