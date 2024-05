È morto l’artista Carmelo Morreale, 82 anni. Era ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Castelvetrano. Nato a Trapani, in una famiglia benestante, frequentò il liceo artistico di Palermo, dopo si trasferì a Milano, poi all’estero e successivamente tornò a Trapani. L’artista era noto perchè andava in giro vestito in maniera eccentrica, a volte a torso nudo o a piedi scalzi. Sicuramente genio e sgregolatezza dominava la sua vita e la sua arte.