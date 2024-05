Di nuovo abbattuto il cartello stradale che indica il passaggio dei mezzi a motore a sinistra della pista ciclabile, sul Lungomare di Marsala, in zona Aci. Prima qualche mezzo lo avrà centrato in pieno, poi è stato rimesso in piedi alla bene e meglio, ora è stato di nuovo divelto. Peraltro la visibilità soprattutto nelle ore serali è molto scarsa e il cartello appare all’improvviso, facile quindi non scansarlo, soprattutto considerato il restringimento della carreggiata.