Vendrame vince per distacco la 19^ tappa del Giro

SAPPADA (ITALPRESS) – E’ il capolavoro di Andrea Vendrame. La diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2024, la Mortegliano-Sappada di 157 chilometri, parla italiano: decisivo l’attacco in discesa del corridore veneto della Decathlon AG2R La Mondiale Team per anticipare i compagni di fuga, secondo lo spagnolo Pelayo Sanchez (Movistar) a 56″, terzo classificato a 1’07” il tedesco Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost). Non cambia nulla per quanto riguarda la maglia rosa, a tre tappe dal termine Tadej Pogacar è arrivato con 16 minuti di ritardo: gli uomini di classifica hanno provato ad attaccare lo sloveno, ma grazie alla gestione dell’Uae ha controllato senza affanni. Caduta del britannico Geraint Thomas a 6 chilometri dal traguardo, ma il gruppetto dei migliori ha deciso di aspettarlo. Domani la penultima frazione, la Alpago-Bassano del Grappa 184 chilometri.

– Foto Ipa Agency –

