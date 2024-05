Al Palazzo Florio di Favignana si presenta il romanzo “La maga e il velo…” di Macrina Marilena Maffei

Sabato 25 maggio alle ore 18, nel suggestivo scenario di Palazzo Florio a Favignana, si terrà l’incontro con la scrittrice Macrina Marilena Maffei, autrice del libro “La maga e il velo. Incantesimi, riti e poteri del mondo magico eoliano”, ultimo appuntamento della rassegna “Letture tra le Isole”, organizzata dal Comune e l’Area Marina Protetta con la collaborazione della Libreria Galli Salve – Ubik Erice. Converserà con l’autrice, il professore Mauro Geraci. L’ingresso è libero.

Antichi riti terapeutici, formule magiche segrete, incantesimi misteriosi, il linguaggio potente della magia si svela per la prima volta nell’arcipelago delle Eolie. Maghi, numina ventura, guaritori, monaci, sacerdoti depositari di formulari medico-magici, questa variegata umanità che parrebbe provenire da epoche lontane si muove sulla scena di una rappresentazione volta a riportare l’uomo alla salute e alla sanità. Un’umanità che non avrebbe ragione di esistere se a essa non facessero riferimento coloro che chiedono di essere liberati dai mali del corpo e dell’anima. Ma contro quali mali da sempre si è combattuto nelle Isole? E i suggestivi scenari marini fanno realmente da sfondo a drammaturgie terapeutiche solo insulari? A tali quesiti il volume offre una risposta attraverso le testimonianze di guaritori e pazienti: la maga più famosa del Novecento eoliano, la donna posseduta da un dio greco, i malocchiati, gli affatturati, l’uomo tormentato dai diavoli a cui la moglie defunta descrive la vita beata in Paradiso. Un’avvincente etnografia nel mare dei vulcani.

La campagna di promozione della lettura

Il Comune di Favignana ha aderito alla campagna nazionale di promozione della lettura Il Maggio dei Libri. L’iniziativa, promossa dal Centro per il libro e dal Ministero della Cultura con il coinvolgimento di Enti locali, biblioteche, librerie e molteplici soggetti pubblici e privati, è finalizzata a favorire e stimolare l’abitudine alla lettura attraverso laboratori, presentazioni di libri e iniziative di vario genere.