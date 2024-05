Sanremo, Carlo Conti direttore artistico e conduttore del Festival per i prossimi due anni

E’ ufficiale: è Carlo Conti il nuovo direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo. Lo “storico” volto Rai ha avuto l’incarico per le edizioni 2025 e 2026 dopo “la decisione unanime dei vertici Rai”, come si legge in un comunicato di viale Mazzini. Finisce così l’attesa del nome destinato a prendere il posto di Amadeus dopo cinque edizioni di straordinario successo.

“Torno a Sanremo dopo sette anni – ha detto il popolare conduttore – cercherò di riprendere quel lavoro fatto e portato avanti alla grande dalle due edizioni di Baglioni e alla grandissima dalle cinque di Amadeus. La musica come sempre al centro, quella attuale, che piace, speriamo di fare un bel lavoro e di continuare la meravigliosa tradizione di questo evento che mette tutti insieme, tutta la famiglia di fronte dalla tv”, sottolinea il conduttore, rivelando che il primo a scrivergli è stato Fiorello: “Se fossimo stati in onda, ha scritto, ci saremmo divertiti un bel pò”. Per i prossimi due anni sarò il direttore artistico, peraltro è anche anche un bel modo di festeggiare miei primi 40 anni di Rai, il primo contratto risale a giugno 1985″.